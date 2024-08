Genoa-Inter – Le formazioni ufficiali della prima sfida della nuova stagione di Serie A

Alle ore 18.30 allo stadio Ferraris va in scena la prima sfida del nuovo anno di Serie A, con il Genoa di Alberto Gilardino che affronta l’Inter campione d’Italia. Per Inzaghi si conferma la squadra della passata stagione, con il solo Bisseck he si prende il posto da titolare sostituendo De Vrij. Dall’altra parte i rossoblù hanno perso sia Retegui che Gudmundsson, per questo il duo d’attacco sarà formato da Vitinha e Junior Messias. Queste le formazioni ufficiali del match:

Genoa (3-5-2) – Gollini; Bani; De Winter; Vogliacco; Zanoli; Frendrup; Badelj; Malinovskyi; Martin; Vitinha; Messias

Inter (3-5-2) – Sommer; Bisseck; Acerbi; Bastoni; Darmian; Barella; Chalanoglu; Mkhitaryan; Dimarco; Thuram; Lautaro