Del Genio: “Per me le parole di Conte sono giuste, solo chi non vuole il bene del Napoli continua a nasconderlo”

Sul proprio profilo Facebook il giornalista Paolo Del Genio ha scritto parlando della conferenza stampa del primo pomeriggio di Antonio Conte. Queste le sue parole: “Il tecnico con grande chiarezza ed onestà che ci sono mille difficoltà in questo momento. Organico da rivoluzionare quasi totalmente. ‘Siamo in un momento molto complicato e bisogna dirlo ai tifosi’. Questo è stato in sintesi il concetto espresso. Per me quelle di Conte sono state parole giuste. Solo chi non vuole il bene del Napoli può continuare a nascondere questa verità. Forza Napoli”.