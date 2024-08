L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano l’uscita di Cajuste avvicina Billy Gilmour al Napoli sempre di più. Il passaggio in azzurro del mediano scozzese è questione di giorni e l’intensa attività in entrata degli inglesi ne è parziale riprova: un mese fa è arrivato l’olandese Wieffer dal Feyenoord per 30 milioni di euro, negli ultimi giorni l’esterno Gruda dal Mainz per altri 30 milioni.