L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per la cessione di Jens Cajuste. Secondo il quotidiano il blitz londinese di Giovanni Manna ha portato alla chiusura di un’operazione in uscita, che a sua volta ne sbloccherà una in entrata. E’ fatta infatti per la cessione di Cajuste all’Ipswich Town. Lo svedese si trasferisce in prestito oneroso da 1 milione e mezzo di euro, con obbligo di riscatto a 12 milioni legato alla permanenza in Premier della squadra allenata da Kieran McKenna.