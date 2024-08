Niente biglietti ai residenti in Campania per la prima di campionato tra Verona e Napoli. Il Questore, Roberto Massucci, ha presieduto questa mattina il tavolo tecnico in preparazione dell’incontro in programma domenica allo Stadio Bentegodi; è prevista la presenza di circa 20mila spettatori, tra i quali poco meno di 2.000 ospiti. All’indomani della pubblicazione dei calendari, per i profili di rischio della gara Massucci aveva chiesto all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di non consentire la vendita ai gruppi ultras partenopei. La proposta è stata condivisa e formalizzata con provvedimento del Prefetto di Verona, che ha stabilito il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania.

La vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio, escluso quello destinato agli ospiti, è riservata ai soli residenti nella Regione Veneto oppure ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’Hellas Verona, ovunque residenti. Lo scorso anno le forze dell’ordine furono costrette a ripetuti interventi a causa di comportamenti violenti di frange di entrambe le tifoserie, che nei giorni successivi, sono state colpite da 104 Daspo emessi dal Questore.