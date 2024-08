Giorni importanti per il mercato del Chelsea. Non solo per Joao Felix, ma anche per Victor Osimhen. Lo racconta l’edizione on line dell’autorevole Telegraph che in merito al nigeriano racconta che il club inglese “spera che possa accordarsi con il Napoli, anche perché i partenopei vogliono Lukaku”. Il tecnico dei blues, Enzo Maresca, ovviamente non s’è sbilanciato in conferenza stampa: “Non parlo di giocatori dell’Atletico e del Napoli. Il club sa esattamente cosa penso se dovessimo fare qualcosa. Alla fine della sessione di mercato, penso potremmo portare dei giocatori”.