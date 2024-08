David Neres è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio di Sky Sport i due club stanno preparando i documenti per il trasferimento dell’esterno brasiliano. L’obiettivo delle due squadre è quello di formalizzare tutto dopo la partita del Benfica in programma sabato 17 agosto. Il giocatore viaggerebbe poi a Napoli nella giornata di domenica e lunedì svolgerà le visite mediche. In totale tra parte fissa e bonus sarà un’operazione da circa 28 milioni di euro.