Sky – Il Napoli non aspetta più, Neres ad un passo! Gilmour, c’è l’accordo totale. I dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha scritto sul proprio sito ufficiale a proposito di alcune novità riguardanti il mercato dei partenopei. Secondo quanto da lui riportato, la dirigenza azzurra avrebbe smesso di aspettare l’evolversi di altre situazioni, decidendosi a chiudere definitivamente l’arrivo di David Neres. L’esterno brasiliano, di proprietà del Benfica, arriverà per 28 milioni di euro più bonus. Si conta di chiudere nel weekend, così che il calciatore lunedì possa svolgere le visite mediche. Per quanto riguarda Romelu Lukaku, il Chelsea non ha dato il via libera all’offerta di 25 milioni più 5 di bonus dei partenopei, motivo per cui se ne parlerà più avanti, specie quando sarà più chiara la situazione di Victor Osimhen. Infine, è stato trovato l’accordo totale con il Brighton per Billy Gilmour. Ora, tocca definire i bonus con il club inglese, che è molto rigido sulle condizioni.