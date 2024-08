Crc – Il punto del mercato del Napoli: la verità su Brescianini

Secondo la redazione di Radio Crc, emittente ufficiale del Napoli, ci sono importanti novità riguardanti il mercato del club azzurro.

Ecco quanto si apprende: “Per David Neres e Billy Gilmour sembra quasi fatta. Mancano le visite mediche per i due obiettivi del Napoli, ed oggi anche il superamento dei test fisici sembra non essere diventato più un elemento fondamentale per dire con certezza che un giocatore arriverà: per questo, meglio usare il forse”.



Poi, su Brescianini: “Abbiamo fatto delle verifiche, avendo un canale privilegiato con la società, e il Napoli ci ha spiegato come è andata la cosa, con le visite mediche fatte prima che l’affare col Frosinone saltasse. La verità è che il Napoli, in quel ruolo, prenderà a breve un altro calciatore con caratteristiche simili, ma di maggiore esperienza internazionale. Piace, ad esempio, Scott McTominay del Manchester United, un centrocampista importante e che avrebbe anche costi più elevati”.