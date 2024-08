Sky – Gilmour, il Napoli stringe. Lukaku, si cerca di convincere il Chelsea. Il punto della situazione

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha appena scritto sul proprio sito a proposito del mercato del Napoli. Tanti i temi toccati, da Gilmour a Lukaku e non solo. Il lavoro di Giovanni Manna, Ds dei partenopei, sta iniziando a portare i suoi frutti. Attualmente impegnato a Londra, sta cercando di convincere il Brighton ad accettare l’ultima offerta per Billy Gilmour. Mentre per quanto riguarda Romelu Lukaku, gli azzurri sperano che il Chelsea apra alla cessione a 30 milioni di euro, dopo i segnali positivi arrivati nella giornata di ieri. Nel frattempo, David Neres è bloccato. Si deciderà se prenderlo subito o una volta ceduto Victor Osimhen. Infine, per quanto riguarda Scott McTominay, c’è da convincere il Manchester United, che vuole 30 milioni di euro, che arriverebbero dalla cessione del nigeriano, a meno che Conte non voglia spingere per rendere il suo acquisto prioritario.