Tuttosport – “Fermate tutto”, l’esclamazione del presidente del Frosinone. Ecco perché è saltato l’accordo per Brescianini

Marco Brescianini è clamorosamente saltato. Ieri, a visite mediche ultimate, è saltata fuori una notizia secondo cui il Frosinone avrebbe bloccato l’affare a causa di improvvisi cambiamenti negli accordi. Sempre nelle stesse ore, l’Atalanta ha definito il trasferimento, garantendosi l’acquisto. L’edizione odierna di Tuttosport, ha provato a riassumere questa vicenda dai tratti surreali. Secondo quanto riportato, ad una certa il patron dei ciociari Maurizio Stirpe avrebbe esclamato un forte “Fermate tutto”. Questo, per via telefonica al suo Ds Angelozzi. Il motivo è che sarebbero cambiate all’ultimo le condizioni economiche dell’affare. Via Pec, il Napoli avrebbe richiesto di passare da un accordo di 11 milioni spalmati in 3 anni più un milione per il prestito ad uno che prevedeva un prestito gratuito più di versare i famosi 12 milioni in quattro anni.