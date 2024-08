Sportmediaset – Manna in missione a Londra per lo scambio Lukaku-Osimhen. Possibile inserimento di una nuova contropartita

Giovanni Manna, Ds del Napoli, è in missione a Londra per chiudere Billy Gilmour e Romelu Lukaku. Per il primo non dovrebbero esserci problemi: c’è infatti un accordo con il Brighton di 12 milioni di euro più 3 di bonus. Gli inglesi, tra l’altro, non lo hanno convocato nelle ultime uscite precampionato. Più difficile la strada che porta al belga. Il dirigente sta provando a concretizzare con il Chelsea uno scambio, inserendo Victor Osimhen nella trattativa. Questo scambio riguardante i due centravanti, potrebbe chiudersi a 60 milioni più l’inserimento di un’ulteriore contropartita come Cesare Casadei (60 milioni al Napoli + Lukaku e Casadei). Un’operazione difficile, visto che il calciatore nigeriano ha dato la sua parola al Psg. A riportare è il portale Sportmediaset.