Sky – La Roma autorizza Dybala a trattare con gli arabi dell’Al-Qadsiah

Il portale Sky riferisce un’ultima ora di mercato fortemente rumorosa. Paulo Dybala, fantasista della Roma, è sul mercato. La società giallorossa infatti, ha dato l’autorizzazione al calciatore argentino a trattare con gli arabi dell’Al-Qadsiah. L’argentino, inizialmente aveva rigettato questa proposta. In questo momento, l’agente del calciatore si sarebbe incontrato proprio con gli emissari del club saudita. Ora, bisognerà capire se la volontà dell’ex Juventus sarà quella di rimanere nella capitale pur sapendo di non essere incedibile oppure di cambiare aria. Da parte sua, c’era la volontà di giocare in Premier, ma non sono arrivate vere offerte. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2025, ma qualora giocasse 14 partite in questa stagione, scatterebbe un rinnovo automatico che raddoppierebbe il suo stipendio a oltre 7 milioni annui (ne percepisce 3,8).