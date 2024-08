Schira: “Brescianini-Napoli, vi spiego come è andata”

Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto esperto di mercato si è soffermato sulla vicenda che ha visto saltare la trattativa con il Frosinone per Brescianini nonostante le visite mediche già svolte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’Atalanta ha rilanciato e il Frosinone l’ha fatto sapere al Napoli, che ha avuta la possibilità di fare un altro rilancio, ma il club azzurro ha fatto delle riflessioni e ha deciso di non proseguire. Il balletto non ha convinto il Napoli e così nonostante le visite si è tirato indietro. E’ ormai sempre più frequente, neanche le visite mediche mettono al riparo da sorprese. Il Napoli non lo ammetterà mai, ma non ha gradito il balletto del Frosinone e dell’agente perché se fai le visite, le fai, ma invece non era insensibile ad offerte migliori. Stiamo parlando di un ottimo giocatore, ma era un rincalzo, e quindi hanno deciso diversamente. Poi ovviamente c’è la versione del Frosinone sulle condizione, dell’Atalanta sul rilancio, ma se mandi un giocatore alle visite il Frosinone ha dato l’avallo e perciò è stata anticipata l’operazione come spesso accade”.