Real Madrid-Atalanta: scelto il sostituto di Scamacca

E’ la notte dei sogni per la Dea: a Varsavia i ragazzi di Gasperini si giocano la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Una notte da sogno, “meritata“, come ha sottolineato Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Nella vigilia di Ferragosto, i nerazzurri vivranno il loro sogno senza Zaniolo, Scamacca e Koopmeiners. Sarà Lookman, ormai avvezzo a certi palcoscenici, a provare a superare un gigante come Courtois.

Dall’altra parte, il Real Madrid non ha nemmeno bisogno di presentazioni: una squadra che è abituata a far alzare trofei ai suoi capitani come fossero semplici bicchieri d’acqua. Occhi puntati su Mbappé, che pregusta già il suo primo trofeo in maglia blanco. Nonostante qualche polemica, c’è anche Vinicius.

Queste le scelte di Gasperini e Ancelotti:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.A disposizione: Lunin, Gonzalez, Modric, Arda Guler, Endrick, Vazquez, Vallejo, Camavinga, Ceballos, Garcia, Brahim, Ramon. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Atalanta ​(3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

​A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Godfrey, Sulemana, Bakker, Cassa, Palestra, Retegui, Comi, Tornaghi, Manzoni, Vavassori.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.