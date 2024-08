Real Madrid-Atalanta 2-0: arriva la sesta Supercoppa per i blancos, Mbappé segna il suo primo gol

Game over al National Stadium di Varsavia. Il Real Madrid piega l’Atalanta con 2 reti ad opera di Valverde e Mbappé. Per l’ex Paris Saint-Germain è la prima volta di tutto: prima finale, primo trofeo, primo gol in una gara ufficiale.

Per l’Atalanta resta solo l’orgoglio per aver potuto vivere questa notte. La testa alta viene mantenuta nel primo tempo, quando i ragazzi di Gasperini se la giocano alla pari. Nei primi 45′ arriva una grande occasione di De Roon che spaventa Ancelotti. Il capitano crossa forte al centro, Militao devia di testa. Il suo intervento fa stampare la sfera sulla traversa. Nel recupero anche il Real Madrid colpisce la traversa con Rodrygo.

Gasperini resiste fino al 59′, quando Valverde viene trovato da solo in area da Vinicius. L’uruguayano deve solo spingere il pallone a porta vuota. Al 68′ la rete di Mbappé impreziosisce il suo debutto e chiude la partita.