Quagliarella: “Conte non è nervoso, sa già cosa vuole”

Fabio Quagliarella ha vestito la maglia azzurra nella stagione 2010-2011 per poi passare alla Juventus a causa di una difficile vicenda personale. Dopo tanti anni in Serie A, il cuore dell’ex attaccante di Castellammare di Stabia è rimasto azzurro. Quagliarella ha commentato la situazione del Napoli ai microfoni di Sky Sport. Per lui, Antonio Conte non è spazientito dal bloccato calciomercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Conoscendo bene Conte non credo che si stia innervosendo per questa lentezza sul mercato, ma con le dichiarazioni post partita di Coppa Italia ha fatto capire che gradirebbe un’accelerata sul mercato. Il suo modo di lavorare è molto intenso e lavora sui particolari, ecco perchè vuole Lukaku, sa già cosa vuole come allenatore”.