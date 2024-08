Pedullà: “Conte sta ricevendo il materiale in ritardo, il rinnovo di Osimhen una mezza condanna”

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di mercato del Napoli. In particolar modo, di quella relativa a Romelu Lukaku, punta fortemente voluta da Antonio Conte. Di seguito, le sue parole

“Il campionato è quasi alle porte, Antonio Conte ha un sorriso differente, cerca di non smontarsi, gli hanno consegnato il materiale in ritardo. Se per ipotesi, tra qualche ora arrivasse Romelu Lukaku, voi come lo vedreste Osimhen in organico, meglio ancora sul mercato con una cifra che inevitabilmente scenderebbe perché tutti saprebbero che il Napoli dovrebbe venderlo a ogni costo? Maledetto quel giorno che ha portato un mega rinnovo con una mega clausola, sembrava una liberazione ma in realtà è stata una mezza condanna”.