Martino: “Osimhen? Ecco dove giocherà”

Carmine Martino è intervenuto a Radio Crc per parlare delle ultime notizie di mercato riguardanti il Napoli.

Ecco le sue parole: “Lukaku? A me è sempre piaciuto, lo dissi anche pubblicamente che in Italia avrebbe fatto la differenza prima dell’approdo all’Inter, poi è accaduto. Per crederci così tanto Conte, malgrado l’età, credo sia sempre quello dell’Inter. Se così fosse il Napoli avrebbe un altro grande attaccante ed accostarlo forse anche ad Osimhen”.

Poi Martino ha continuato: “Dove giocherà Osimhen? Premier o Ligue 1, ma il Napoli forse poteva fare qualcosa in più col Psg, ha tanti esuberi e poteva trovare un accordo. Così poteva risolverla. Non escluso il Chelsea, qui in Spagna si parla tanto del mancato arrivo al Chelsea di Omorodion dall’Atletico e quindi c’è ancora questa possibilità concreta che vada a dirottare i soldi su Osimhen, liberando Lukaku. E’ lì la questione poi si andrebbe in discesa sul mercato, ma va risolta”.