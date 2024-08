Marchegiani: “Conte porterà la cultura del lavoro del Napoli, lo seguiranno tutti”

Luca Marchegiani, ex portiere ed oggi opinionista, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero dove fa il punto sulle varie squadre di Serie A a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Tra le tante, si parla anche del Napoli di Antonio Conte. A tal proposito, queste le sue parole. “Il ritorno di Conte in panchina? Da uno come lui mi aspetto tanto. Se ha scelto il Napoli significa che ha la certezza di poter fare bene. Porterà la cultura del lavoro e l’applicazione maniacale nella squadra azzurra. Vedrete che lo seguiranno tutti”.