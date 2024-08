La griglia di partenza de La Nazione: “Milan, troppa fiducia in Ibra! In pole c’è l’Inter, questa la posizione del Napoli”

Oggi La Nazione rivela la sua griglia di partenza. La Serie A è alle porte e, secondo il quotidiano fiorentino, l’Inter si posizionerà al primo posto. Non c’è fiducia del nuovo Milan che si è affidato troppo ad Ibrahimovic. Alle spalle dei nerazzurri c’è, a sorpresa, l’Atalanta. Al terzo posto c’è la Juventus, ma molto dipenderà da Vlahovic. Il quotidiano afferma che il Napoli arriverà con i bianconeri, riuscendo così a centrare l’obiettivo Champions League, rovinosamente mancato lo scorso anno.

“In terza fila Milan e Fiorentina. Il Diavolo scommette su un cavallo di ritorno in panchina, il portoghese Fonseca. Forse eccessiva la fiducia nelle doti sciamaniche di Ibra dirigente: si suppone fosse più bravo in campo. La Viola invece si è affidata all’ultimo allenatore scelto da Berlusconi, l’ex Monza Palladino. Il Cavaliere aveva enormi difetti, ma di calcio ne capiva davvero“, spiega La Nazione. Seguono Bologna, Roma, Lazio e Monza. “In sesta il Torino di Vanoli – si legge – perennemente in bilico tra dignità e mediocrità, e il Genoa, cui il confino della Samp in B toglie un derby ma fa morale. Settima fila il Como, la più ricca tra le neopromosse grazie ai soldi di un magnate orientale che sta comprando gente illustre. Chiudono la griglia, Cagliarii, Empoli, Lecce, Verona, Parma, Udinese e Venezia, in ordine da definire”, conclude.