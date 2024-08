Gazzetta – Gilmour, il Napoli ha trovato l’accordo con il Brighton. Chiusura a breve

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della trattativa per Billy Gilmour, centrocampista del Brighton fortemente voluto da Antonio Conte, poiché può aggiungere forza e dinamismo alla mediana partenopea. Secondo quanto riportato, il Napoli ha già trovato l’accordo con la società inglese per la cifra di circa 12 milioni di euro ed un passaggio a titolo definitivo. Quest’affare, dovrebbe essere finalizzato prima del rientro in Italia del Ds Giovanni Manna, attualmente a Londra per cercare di chiudere una serie di accordi, tra cui anche quello del centrocampista scozzese.