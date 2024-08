Frosinone, il Ds: “Brescianini? Sono sorti dei malintesi tra direttori, ci è dispiaciuto. Poi si è inserita l’Atalanta”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa a proposito dell’affare per Marco Brescianini. Stando alle sue parole, sarebbero emersi dei malintesi tra direttori e, a seguito di questa mancata chiusura, si è inserita l’Atalanta. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Affare Brescianini. C’è qualche aneddoto da dire? Caso ci sono offerte?

“Stavamo lavorando per dare Brescianini al Napoli, abbiamo dato l’autorizzazione per le visite mediche, poi sono subentrati dei malintesi tra noi direttori e quindi abbiamo scelto di fare tornare Brescianini a casa. Ci è dispiaciuto perché con quando arrivi a fare le visite mediche si è solitamente a buon punto per chiudere ma come dico sempre, finché poi non si firma tutto può succedere. Quando è saltato l’affare ci ha chiamato un’altra società e oggi stiamo lavorando per chiudere con l’Atalanta. Brescianini era un giocare che volevano un po’ tutti, non siamo scesi sotto la cifra richiesta, penso di chiudere in giornata”.