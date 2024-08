Del Genio: “Il calendario può permettere al Napoli di partire forte”

Paolo Del Genio, giornalista, ha scritto sui suoi profili social a proposito del calendario della nuova Serie A del Napoli. In questo, spiega come le prime partite possano aiutare gli azzurri a partire forte e di conseguenza, trovare nuova fiducia, poiché la squadra è in ritardo. Di seguito, ecco il suo pensiero.

“Il calendario offre al Napoli la possibilità concreta di partire forte. Dopo la deprimente scorsa stagione sarebbe fondamentale. Nuovo entusiasmo e ritrovata fiducia nelle proprie capacità. Prima siamo pronti meglio è. Al momento siamo in ritardo, come dice Conte oggettivamente. Altre sono meno in ritardo e partono da sicurezze maggiori delle nostre dopo l’ultimo campionato. Chissà se tutti lo hanno compreso. Penso di no. Speriamo in un rush finale di mercato sorprendente per aggiustare più cose possibili”.