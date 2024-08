De Maggio: “Brescianini? Non una bella figura ma il Napoli ha altre priorità”

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della vicenda legata a Marco Brescianini e della situazione di mercato degli azzurri. Di seguito, le sue parole.

“Brescianini? Affare che ha provocato un po’ di malumore, non ci possiamo nascondere. Io ho una visione un po’ diversa. Fermo restando che tutto ciò è grottesco, sia la situazione Cajuste che quella Brescianini, pare ci siano stati malintesi tra i direttori sportivi come detto da Angelozzi del Frosinone, da cui sarebbe scaturito il ritorno alla base del centrocampista. Da quello che mi risulta le priorità di Conte sono ben altre. Non è una bella figura, ma ci sono altre priorità: il Napoli giocherà l’inizio di stagione senza la punta titolare, infatti a Verona giocherà con Raspadori titolare e Simeone e Cheddira alternativi. Non mi risultava quella serenità che il Napoli professava. La priorità di Conte è Lukaku, vendendo Osimhen, e si sta lavorando. Le altre invece sono Neres e Gilmour. Vuole dare una fisionomia diversa al Napoli del passato, quindi potrebbero partire i calciatori presi l’anno scorso. L’unico che ha il suo gradimento è Mazzocchi. Ora però siamo a ferragosto, i tempi all’inizio sono stati straordinari e ora non lo sono più perché Osimhen, così come Cajuste e Gaetano, bloccano il mercato del Napoli e i giorni diventano sempre di meno”.