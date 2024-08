Dalla Spagna – Betis Siviglia, chieste in formazioni per un attaccante azzurro

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Relevo, il Betis Siviglia avrebbe chiesto informazioni per Giovanni Simeone. Sono diverse le squadre interessate al Cholito, anche in Italia, ma pare che il rapporto con Antonio Conte non sia per niente male.

C’è da ricordare, però, che nell’ultima stagione Simeone è stato fra quelli che ha più deluso nel post scudetto. Non è da escludere, quindi, il suo addio. Tra l’altro, l’argentino vorrebbe giocare ne La Liga così da avvicinarsi alla famiglia che vive in Spagna. Per quanto riguarda il club, si aprirebbe solo ad un trasferimento a titolo definitivo oppure a un prestito con obbligo di riscatto.