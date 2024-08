Dal Portogallo – Neres, accordo tra Napoli e Benfica ad un passo. Le cifre e i dettagli

David Neres è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Napoli. A scrivere a riguardo, è il quotidiano portoghese A Bola, che racconta degli importanti passi in avanti fatti nella trattativa. Secondo quanto riportato, gli azzurri sono ad un passo dal trovare l’accordo con il Benfica. I lusitani insistono nel richiedere 30 milioni, ma la chiusura può arrivare a 25 milioni di euro più bonus. L’ottimismo per la buona riuscita di questo accordo è in crescita. L’agente del calciatore è a Napoli per cercare di definire i dettagli. L’ingaggio sarà di circa 3 milioni di euro.