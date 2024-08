Il Napoli vorrebbe chiudere quanto prima per Lukaku.

Ne ha parlato Nicolò Schira, fornendo tutti i dettagli dell’affare.

Positive talks today between #Napoli and #Chelsea for Romelu #Lukaku. Big Rom wants and pushing to join Napoli (already agreed personal terms for a contract until 2027 with a salary of €6,5M/year + bonuses as revealed one month ago) and Napoli are quite confident to finalize https://t.co/AiNRjA8EAL