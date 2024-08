Cds – Infortunio per un calciatore del Bologna, salterà la partita contro il Napoli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’infortunio di Lucumi è più grave del previsto. Il difensore colombiano al momento fermo non si stava allenando, proprio per sapere i risultati del suo infortunio.

Il suo infortunio infatti si è rivelato un problema importante non solo per il calciatore ma anche per Vincenzo Italiano, il neo-allenatore del Bologna non avrà a disposizione il suo giocatore non solo per la prima di campionato, ma anche per i due match successivi, tra cui anche il Napoli.

La società rossoblu inoltre sta ancora cercando un difensore che possa colmare il vuoto lasciato da Riccardo Calafiori, attualmente acquistato dall’Arsenal