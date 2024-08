Marianella: “Cosa fa il Napoli se a fine mercato fanno questa offerta per Osimhen?

Il telecronista Sky, Massimo Marianella, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di Sky Sport 24, soffermandosi sulla situazione Osimhen:

“Ma cosa accade se a due giorni dalla fine del mercato si presenta una società e dice qui ci sono 50mln? Cosa farebbe il Napoli in quel caso? Osimhen è tutelato da un grande stipendio, potrebbe anche decidere di restare con un grande allenatore, il Napoli invece deve far spazio a Lukaku per Conte e liberare uno stipendio che non dico non si può permettere, perché se lo può permettere, ma che renderebbe complicata la stagione dei partenopei“.