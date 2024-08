Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“A me l’idea di Conte piace, questo sviluppo però va fatta con interpreti diversi. Ci vuole la giocata tecnica in velocità per far breccia contro le difese che verranno a chiudersi contro il Napoli. Senza offendere nessuno, ma come si può segnare con Mazzocchi e Spinazzola alle spalle di Raspadori o con Anguissa e Lobotka che hanno pochi gol nei piedi?”.