Secondo quanto riportato dal portale inglese TEAMtalk il Chelsea vorrebbe fortemente Osimhen.

I Blues vorebbero offrire anche un calciatore come contropartita oltre ad un’offerta economica di 60 milioni di euro. L’altro calciatore coivolto potrebbe essere Kepa o uno tra Chalobah e Casadei. Contatti in corso per capire la fattibilità dell’operazione con gli azzurri che vorrebbero preferibilmente solo un’offerta cash.