Post Napoli-Modena: Conte concede due giorni di riposo agli azzurri

A seguito della vittoria ai calci di rigore nella sfida contro il Modena valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte avrà a disposizione due giorni di riposo. Gli azzurri, al termine delle settimane di ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro e dopo aver disputato la prima gara ufficiale in stagione, si alleneranno nuovamente martedì 12 agosto. Al ritorno Conte, secondo il Corriere dello Sport, ritroverà quasi tutti gli uomini non convocati per la sfida di coppa.

Osimhen, Folorunsho e Mario Rui dovrebbero infatti essere a disposizione del mister per il ritorno alla preparazione, in bilico invece Gaetano a causa della trattativa già avviata con il Cagliari. Sarà invece assente Cajuste, pronto a trasferirsi al Brentford.