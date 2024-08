Il giornalista Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per Sportitalia.com, si è soffermato anche sul Napoli:

“Antonio Conte sta accumulando pazienza, ma occhio siamo ad agosto. Anche per questo De Laurentiis si sta convincendo a prendere comunque Lukaku. La domanda è: e se poi Osimhen non va via? Il Napoli non ha nemmeno le coppe“.