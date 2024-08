Napoli-Modena è la partita di Meret: 7 ed 8, l’elogio dei quotidiani

Nella sfida vinta dal Napoli contro il Modena ai 32esimi di finale di Coppa Italia nel totale del match nessun calciatore è stato decisivo quanto Alex Meret. Il portiere azzurro si è infatti ripreso dopo gli errori nei match amichevoli del Napoli in pre-campionato con due parate determinanti ai calci di rigore. Il numero 1 azzurro ha ipnotizzato prima Battistella e poi Zaro, regalando di fatto il passaggio del turno al Napoli in un Maradona sold-out. Ad elogiarlo i migliori quotidiani italiani, in particolare Corriere e Gazzetta. Queste le valutazioni:

Corriere dello Sport 8 – Due rigori parati su cinque, la qualificazione è tutta sua. Ha evitato al Napoli una partenza disastrosa. Nei 90’, a parte l’incrocio di Palumbo (un centrimetro più in qua o più sotto e non potrebbe farci niente), gli arrivano solo due tiri centrali e deboli.

Gazzetta dello Sport 7 – Salvato dalla traversa sul tiro di Palumbo, diventa decisivo ai rigori: ne para due e qualifica il Napoli.