Corr. della Sera: “Napoli senza bomber, Conte passa con il brivido”

“Napoli senza bomber, Conte passa con il brivido”, questa la frase che si legge quest’oggi sul Corriere della Sera in riferimento alla sfida di Coppa Italia contro il Modena. Il quotidiano ha infatti analizzato la partita, sottolineando quali siano gli aspetti da migliorare in vista dell’inizio della stagione. Innanzitutto, come il titolo racconta, con Osimhen in bilico tra permanenza ed addio a mancare è la presenza di un attaccante di razza. Queste le parole del quotidiano:

“Senza gol le partite non si vincono, neanche quelle di Ferragosto con avversari alla portata. Banale come concetto eppure al Napoli sono serviti i calci di rigore per passare il turno di Coppa Italia contro il Modena. La partita racconta che la priorità dell’allenatore è diventata urgenza: serve un centravanti. Cercare un varco diventa l’esercizio della serata nella prima gara ufficiale allo stadio Maradona”