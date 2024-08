L’ex calciatore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni al La Gazzetta dello Sport:

“E’ un gioco di motivazioni, di voglia di confermarsi. Per vincere di nuovo non bisogna pensare di avere già la pancia piena. L’epoca dei nove scudetti della Juve è finita. Il Milan tricolore nel 2023 è arrivato quinto. Il Napoli decimo. È una questione di determinazione e motivazioni. Se non ne hai, allora è tosta“.