Nel pomeriggio il Brighton ha giocato la sua ultima amichevole prima dell’inizio della stagione ufficiale. Avversario il Villareal, in una sfida terminata 4-0 in favore della compagine inglese. A far notizia però è stata la non convocazione di Billy Gilmour, centrocampista scozzese che sembra molto vicino al Napoli. La mancata presenza dell’ex Chelsea lo avvicina ancora di più alla squadra di Antonio Conte, che lo sta aspettando.