Domani alle ore 15 a Goteborg la nuova Juventus di Thiago Motta affronta in amichevole l’Atletico Madrid del cholo Simeone. Il neo tecnico bianconero anche questa volta ha deciso di tenere fuori tutti i calciatori che sono stati definito sul mercato. Tra questi troviamo due esuberi di lusso come Federico Chiesa e Szczesny, messi ormai alla porta dal tecnico ex Bologna e alla ricerca di una nuova squadra.