Tuttosport – Gilmour, manca l’accordo con il Brighton: il motivo. Per Brescianini discorso diverso

Tuttosport fa il punto sul calciomercato del Napoli. Dopo aver rivoluzionato la difesa, adesso tocca al centrocampo. Lì in mezzo, con Cajuste praticamente già in Inghilterra e Gaetano (forse) in Sardegna, gli azzurri si muovono per Gilmour e Brescianini. Queste le ultime del quotidiano torinese:

“Non c’è ancora l’accordo con il Brighton per Gilmour: richiesta di 20 milioni, De Laurentiis non intende spingersi oltre i 15. Discorso diverso per Brescianini. Il Napoli ha già l’accordo con il Frosinone per una cifra sui 12 milioni”.