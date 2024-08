TMW – Niente Italia per Hermoso: il centrale spagnolo è sempre più vicino all’Arabia Saudita

Il nome di Mario Hermoso è stato per molte settimane accostato al Napoli e ad altri club italiani, ma il centrale spagnolo ex Atletico Madrid sembra ormai lontano dalla Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb nessuno dei club che si era interessato al suo acquisto a parametro zero ha soddisfatto le richieste d’ingaggio, per questo motivo si è diretto verso l’Arabia. Al momento è forte su di lui il pressing dell’Al-Shabab, che potrebbe presto riuscire a definire il suo arrivo, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.