TMW – Frattura tra Conte e Folorunsho: l’italiano può partire, 4 club su di lui

Michael Folorunsho all’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra si pensava sarebbe stato imprescindibile nel nuovo Napoli. Così però non è, c’è stata una frattura tra il centrocampista ex Hellas Verona ed il neo tecnico, e proprio per questo motivo può partire. Come riporta TMW ci sono su di lui 4 club italiani, come il Milan, che tecnicamente e tatticamente lo vede assieme al proprio allenatore come un altro Loftus-Cheek. Altro club fortemente interessato è l’Atalanta, che aveva chiuso il suo acquisto e che si è dovuta tirare indietro per l’infortunio di Scamacca. Altri club interessati sono la Lazio e la Fiorentina, che vogliono capire le pretese economiche del Napoli e per questo hanno chiesto informazioni. Al momento lo scenario più probabile è una cessione, da capire se sarà possibile ricucire tra Folorunsho e Conte.