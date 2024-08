Radio Marte – Osimhen potrebbe restare a Napoli: la soluzione

Su Radio Marte Gianluca Gifuni ha parlato del Napoli. Gli azzurri hanno concluso ieri il ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo. Secondo il giornalista il ritiro è andato “bene, ma non benissimo”. Ciò che va inserito nel bilancio positivo è la gestione fisica: nonostante gli allenamenti sia in Abruzzo che in Trentino siano stati faticosi, la squadra ha risposto bene. La risposta positiva è arrivata anche sul piano tattico con la squadra che è cresciuta di partita in partita. Buongiorno e Spinazzola sono due garanzie.

La nota stonata la fa la gestione di Victor Osimhen. Il nigeriano è rimasto in sospeso. Forse, una soluzione c’è. Victor potrebbe restare a Napoli con una percentuale sulla vendita: questo potrebbe essere l’elemento per convincerlo a rimanere tranquillamente in maglia azzurra ancora per un’altra stagione di Serie A. La vittima di tutto, sottolinea Gifuni, è Conte che non può restare senza attaccanti. A Castel di Sangro ha dovuto rispolverare Raspadori.