Il Mattino – Si è chiusa la campagna abbonamenti: il numero delle tessere

Si è conclusa ieri la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Il Mattino fa sapere che sono stati sottoscritte circa 22mila tessere. Un risultato ottimo per il Napoli che, nonostante l’anno fallimentare ormai alle spalle, ha eguagliato il record post scudetto.

Inoltre, fa sapere il quotidiano locale, la SSC Napoli si è riservata comunque di lasciare 30mila biglietti disponibili per ogni partita. L’entusiasmo per l’arrivo di Antonio Conte non è da sottovalutare: lo testimonia il sold out di oggi ed è scontato che lunedì partirà la corsa al biglietto di Napoli-Bologna.