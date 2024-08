Il Mattino – Mario Rui tornerà in gruppo, per lui si è fatta avanti solo una squadra

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Mario Rui tornerà in gruppo nelle prossime 48 ore. Il suo futuro è in bilico, non si sa se resterà al Napoli. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha riferito che il club lo ha invitato a trovarsi un’altra squadra. Indiscrezione confermata anche da Radio Crc, radio ufficiale del Napoli. Mario Rui non rientra nei piani di Antonio Conte, dovrà quindi andar via. Il desiderio del portoghese sarebbe tornare in patria ma, riferisce il quotidiano locale, per lui ci sarebbe l’interessamento del Valladolid.