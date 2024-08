L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla formazione del Napoli per la partita di questa sera tra Napoli e Modena. Secondo il quotidiano contro il Modena dovrebbe giocare la formazione più utilizzata finora, con Meret tra i pali Di Lorenzo braccetto di destra, Buongiorno braccetto di sinistra e Rrahmani centrale. Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce, con Lobotka ed Anguissa in mezzo. In avanti Politano e Kvaratskhelia dietro a Raspadori.