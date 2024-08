L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Marco Brescianini è uno dei nomi caldi per il mercato del Napoli: il calciatore è a un passo ma il club temporeggia. Il centrocampista del Frosinone infatti potrebbe essere anche un acquisto da ultimi giorni. Non c’è fretta perchè vanno prima chiuse le operazioni più importanti.