Antonio e Napoli, s’incontreranno oggi alle 21.15, al Maradona, in quanto il Napoli debutterà ufficialmente. Il colpo di fulmine è scontato. Per l’esordio di Conte ci sarà una cornice importante: tra chi ha acquistato i biglietti e chi invece ha acquisito il diritto di assistere alla prima di Coppa con l’abbonamento. Potenzialmente lo stadio potrebbe registrare il sold out con 50mila spettatori. Adesso si inizia. Sarà una squadra certamente incompleta e in attesa del principe azzurro del gol, ma comunque pronta a spiegare già che la musica è cambiata e che il Napoli ha ritrovato un’anima.