L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Antonio Conte per la partita di questa sera contro il Modena. Secondo il quotidiano il mercato del Napoli non è completo e in vista della sfida col Modena Conte escluderà i calciatori che saranno fuori dal progetto. Ieri il Napoli ha lasciato Castel di Sangro facendo calare il sipario sul secondo ritiro estivo. Direzione Pozzuoli per stare tutti insieme alla vigilia della prima gara contro il Modena. Tutti insieme, o quasi. Oltre a Osimhen e Mario Rui non saranno convocati anche Cajuste, atteso lunedì a Londra per le visite con il Brentford, e poi Gaetano e Folorunsho, al centro di operazioni di mercato in uscita.