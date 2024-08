Come riportato il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku si allena già in attesa che il Napoli lo prelevi dal Chelsea. Questo il breve pezzo: “Ha rifiutato l’Aston Villa: il club vorrebbe fare di tutto per accelerare l’arrivo di Lukaku, la richiesta del Chelsea è di 40 milioni di euro. Il Napoli prova a chiudere per una cifra intorno ai 25 milioni, bonus esclusi”.